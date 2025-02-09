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Командир штурмовиков раскрыл решающее событие для освобождения Дзержинска

Командир штурмовиков раскрыл решающее событие для освобождения Дзержинска

Взятие под контроль ВС России шахты «Торецкая», где Вооруженные силы Укаины (ВСУ) создали существенную систему укреплений, стало решающим событием для освобождения Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР).

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