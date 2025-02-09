Взятие под контроль ВС России шахты «Торецкая», где Вооруженные силы Укаины (ВСУ) создали существенную систему укреплений, стало решающим событием для освобождения Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР).
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