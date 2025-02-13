SpotDraft использует ИИ для оптимизации управления контрактами

По данным опросов, все больше специалистов в области юриспруденции принимают ИИ. Согласно недавнему опросу, проведенному юридической компанией Clio, в прошлом году 79 % фирм в той или иной форме использовали ИИ для работы с делами, в то время как в 2023 году этот показатель составлял всего 19 %.
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