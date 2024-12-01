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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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28 очков и 6 передач Тайриза Макси принесли «Филадельфии» победу над «Детройтом»

Команда взяла верх над «Детройтом» – 111:96. «Филадельфия» победила в 3 матчах из последних 10 и все еще занимает предпоследнюю строчку Востока.

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