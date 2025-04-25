Илон Маск поддержал Трампа в стремлении завершить конфликт на Украине

Илон Маск поддержал инициативу Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Предприниматель отметил необходимость переговоров между представителями России и Украины для достижения мирного соглашения.
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