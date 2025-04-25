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Царьград

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Илон Маск поддержал Трампа в стремлении завершить конфликт на Украине

Илон Маск поддержал Трампа в стремлении завершить конфликт на Украине

Илон Маск поддержал инициативу Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Предприниматель отметил необходимость переговоров между представителями России и Украины для достижения мирного соглашения.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Еще один миротворец с гранатой . Что же ты &quot;старлинк&quot; не отключишь у хохлов ,тем самым чуток принудив их к реальным переговорам , а не затягиванием оных  в продолжении конфликта .
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