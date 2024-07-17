Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля

© AFP2024 / SERGEI SUPINSKYВчера 3,2K прочитали С 16 июля миллионы граждан Украины автоматически превращаются в нарушителей и преступников, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая За два месяца военнообязанные должны были обновить данные в военкоматах, откуда их обычно сразу же посылали на медкомиссию, которая в 99% признавала их годными с последующей отправкой на фронт.