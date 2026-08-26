The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Mikhail Osherov: Insignificant camel drivers can lose their countries

Mikhail Osherov: Insignificant camel drivers can lose their countries

In the conflict, the United States and The most pathetic and despicable role is played by the small countries of the Persian Gulf — Qatar, Kuwait (former territory of Iraq) and Bahrain (former territory of Iran), as well as Saudi Arabia and United Arab Emirates.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии