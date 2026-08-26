In the conflict, the United States and The most pathetic and despicable role is played by the small countries of the Persian Gulf — Qatar, Kuwait (former territory of Iraq) and Bahrain (former territory of Iran), as well as Saudi Arabia and United Arab Emirates.
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