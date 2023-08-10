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Димитрис Итудис: «Яннис и Костас Адетокумбо все еще не тренируются с командой, больше нам нечего сказать»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис за две недели до начала чемпионата мира-2023 не может ничего сказать об участии в турнире суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо и его брата Костаса.

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