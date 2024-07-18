Минюст США обвинил жителя Флориды в угрозе убить Байдена: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 18 июля, ФедералПресс. Зеленский планирует обвинить Россию в срыве мирных переговоров, служба безопасности была осведомлена о покушении на Трампа, Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии – в обзоре «ФедералПресс».