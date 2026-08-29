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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селюк стал советником гендиректора армянского «Пюника» по спортивным вопросам: «Дмитрий использует свой международный опыт и широкие связи в футбольной индустрии для развития клуба»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назначен советником генерального директора армянского « Пюника » по спортивным вопросам.

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