Украинский вещатель «Суспильное» нанимает мужчин для уклонения от армии

Украинский общественный вещатель «Суспильное», который получает финансирование из украинского бюджета, принимает меры для найма мужчин на работу с неполной занятостью, чтобы они могли получить отсрочку от призыва в армию.
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