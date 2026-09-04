Российские ударные дроны поразили склад с комплектующими для производства БПЛА ВСУ

Российские Вооружённые силы нанесли удар по объекту военной логистики в Киевской области, который, согласно данным Министерства обороны РФ, использовался для хранения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
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