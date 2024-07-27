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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейньер, переведенный из основы «Реала» в «Кастилью», сделал хет-трик в товарищеском матче с клубом 4-й лиги. Анчелотти наблюдал за игрой с трибун

Рейньер, переведенный из основы «Реала» в «Кастилью», сделал хет-трик в товарищеском матче с клубом 4-й лиги. Анчелотти наблюдал за игрой с трибун

Команда под руководством Рауля разгромила «Ильескас» из четвертого по силе дивизиона Испании со счетом 5:1.

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