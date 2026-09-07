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Крымская газета

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Штормовой ветер прогнозируется в Крыму

Штормовой ветер прогнозируется в Крыму

В Крыму до 8 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность, кроме этого днем 7 и 8 сентября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 25 м/с.

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