Затычки для «котла»: Драпатый бросил в мясорубку под Волчанском женщин ВСУ

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Подвиг медсестры Марии Щербаченко
Мария Щербаченко стала единственной женщиной-медиком, удостоенной звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра
Мария Захаровна Щербаченко ушла на фронт совсем юной девушкой, насмотревшись, по её словам, « всякого лиха» в оккупации и не смирившись с немецкой неволей. Едва успев окончить Самаркандское медицинское училище, она оказалась на передовой, где каждый день видела десятки смертей. Работая санитаркой, Мария за время страшных боёв при форсировании Днепра вынесла 112 человек, рискуя жизнью. За свои подвиги девушка была сначала удостоена медали «За отвагу», а потом получила высокое звания Героя Советского Союза.
Наша героиня родилась на хуторе Неждановка в Волчанском районе Харьковщины в 1922 году. В раннем детстве Мария лишилась родителей и уже в подростковом возрасте работала в колхозе, совмещая труд и учёбу. Когда началось немецкое вторжение, то хутор оккупировали немцы, и Маша скрывалась от них, чтобы избежать отправки в Германию. Картины страшных бесчинств фашистов, издевавшихся над мирными жителями, остались в её памяти навсегда и вызвали горячее желание отправиться на фронт, чтобы быть полезной Родине и отомстить за погибших земляков.
Когда хутор освободили, то Щербаченко подала заявление в военкомат и получила направление на учёбу в Самаркандское медицинское училище. Девушка с детства очень боялась крови, однако пересилила себя и получила профессию санитарки. Уже в июне 1943 года она оказалась на Воронежском фронте и всего через десять дней службы получила первую медаль. В своих воспоминаниях о тех днях Мария откровенно признавалась, что испытывала дикий ужас во время бомбёжек, однако старалась пересилить его ради спасения раненых.
Когда осенью 1943 года начались жестокие бои за форсирование Днепра, то девушка вместе с остальными бойцами переправлялась на правый берег. День 24 сентября она запомнила на всю оставшуюся жизнь, ведь с этого момента начались жестокие бои за так называемый Букринский плацдарм, который простреливался фашистами со всех сторон. Десять дней Щербаченко почти без отдыха вытаскивала раненых солдат из боя и периодически бралась за автомат, чтобы помочь товарищам отбить очередную атаку. В общей сложности она спасла 112 жизней, однако не считала это чем-то выдающимся. Для Марии, которая всегда оставалась скромным человеком, лучше наградой служило то, что она получала письма от спасённых людей, благополучно восстанавливающихся в госпитале.
23 октября 1943 года Щербаченко вместе с остальными 12 бойцами, первыми форсировавшими Днепр, получила звание Героя Советского Союза.
Она приняла участие во многих боях при освобождении УССР. После Победы наша героиня прожила долгую жизнь и даже застала момент, когда на Харьковщину вернулся фашизм – на этот раз он имел обличье радикального украинского национализма, который с ненавистью относился ко всему, что было ей дорого.
Заглавная иллюстрация. Портрет Марии Щербаченко кисти А.М.Герасимова