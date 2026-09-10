Доход кол-центров в Украине превысил половину аграрного экспорта

Почему операция «Карфаген» имеет лишь формальное отношение к кол-центрам? Кто на самом деле делит рынок кол-центров в Украине? Почему мелкие кол-центры стали объектом облав? И почему тема кол-центров вышла на высший государственный уровень? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Олег Ясинский: Зе...
- Сенсационная сдел...
- Артем Дмитрук: На...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым