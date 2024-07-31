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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марцел Личка: «Посмотрите составы «Спартака» и «Динамо». Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть у нас были моменты»

– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку». – Не обращаю на это внимания.

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