Премьер Болгарии заявил, что у Киева есть "перспективы" войти в НАТО и ЕС

REUTERS/Gleb Garanich У Украины есть перспективы того, чтобы в будущем войти в состав Евросоюза и НАТО, заявил в беседе с корреспондентом "Известий" Семеном Бойковым премьер-министр Болгарии Николай Денков.
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