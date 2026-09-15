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«Елмай» паркында саф һавада кино күрсәтү чаралары тәмамлана

16 һәм 18 сентябрь көннәрендә «Елмай» паркында саф һавада бу елның соңгы кино күрсәтү чарасы уздырыла.

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