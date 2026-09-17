БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МИД РФ раскрыл «прямое наступление» Запада на выборы в России

МИД РФ раскрыл «прямое наступление» Запада на выборы в России

Сергей АНДРЕЕВ  Глава МИД России обвинил Запад в «прямом и беспрецедентном» вмешательстве в нынешнюю избирательную кампанию.

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Владимир Петровизменено

"Правящая партия" им в помощь. Уже который год эта "партия" не работает не только с населением, но и подготовкой к выборам. В списках для голосования нет многих избирателей и каждый год одних и тех же. На избирательном участке срочно формируют новый "толмуд" и не "включенных" в списки для голосования, посылают в местный ЦИК самим разбираться. Пробовали дозвониться до этого пресловутого ЦИКа - да где там! Вот Вам и  "правящая партия" Путина - одно название! НЕ саботаж ли это совместно с её лидером?!