МИД РФ раскрыл «прямое наступление» Запада на выборы в России

Сергей АНДРЕЕВ Глава МИД России обвинил Запад в «прямом и беспрецедентном» вмешательстве в нынешнюю избирательную кампанию.
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"Правящая партия" им в помощь. Уже который год эта "партия" не работает не только с населением, но и подготовкой к выборам. В списках для голосования нет многих избирателей и каждый год одних и тех же. На избирательном участке срочно формируют новый "толмуд" и не "включенных" в списки для голосования, посылают в местный ЦИК самим разбираться. Пробовали дозвониться до этого пресловутого ЦИКа - да где там! Вот Вам и "правящая партия" Путина - одно название! НЕ саботаж ли это совместно с её лидером?!