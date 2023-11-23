МЧС России скорбит о кончине корреспондента Бориса Максудова

Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО.
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