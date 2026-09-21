Памфилова: в 2027 году в единый день голосования выберут глав 10 субъектов

В следующем году в единый день голосования состоятся выборы руководителей 10 регионов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК во время подведения предварительных итогов выборов депутатов ГД девятого созыва.