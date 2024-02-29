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Закон, порядок, государство

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Мотострелки группировки войск «Восток» уничтожают любую технику западного производства

Мотострелки группировки войск «Восток» уничтожают любую технику западного производства

Шансов увернуться от поражения барражирующим боеприпасом у противника практически нет. .

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