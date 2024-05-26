Скончался начальник Шолданештского инспектората полиции

Национальная полиция с глубоким сожалением сообщает о кончине начальника Шолданештского инспектората полиции Диану Савчука, который скончался вчера вечером из-за проблем со здоровьем, в возрасте 41 года, отмечает Noi.
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