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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад». Его выпустили на 16-й минуте матча с «Осасуной» и заменили на 88-й

У Захаряна нет результативных действий за 472 минуты в 13 играх за «Сосьедад». Его выпустили на 16-й минуте матча с «Осасуной» и заменили на 88-й

Сегодня команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Осасуной» в 15-м туре Ла Лиги – 1:1.  Захарян вышел на поле на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа.

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