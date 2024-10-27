Ликование и объявление протестов: что происходит в Тбилиси после выборов

REUTERS/Irakli Gedenidze В Грузии подводят итоги исторических выборов в парламент страны. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" – за нее, по итогам подсчета 99 процентов бюллетеней, отдали голоса более 54 процентов избирателей.
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