Ликование и объявление протестов: что происходит в Тбилиси после выборов

REUTERS/Irakli Gedenidze В Грузии подводят итоги исторических выборов в парламент страны. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" – за нее, по итогам подсчета 99 процентов бюллетеней, отдали голоса более 54 процентов избирателей.