Слуцкий: Украина не заинтересована в успешном завершении переговорного процесса

Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговорного процесса. Таким образом глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в Telegram-канале высказывания президента Владимира Зеленского о новых договоренностях с европейскими партнерами.