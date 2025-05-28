Слуцкий: Украина не заинтересована в успешном завершении переговорного процесса

Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговорного процесса. Таким образом глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в Telegram-канале высказывания президента Владимира Зеленского о новых договоренностях с европейскими партнерами.
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