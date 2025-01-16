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РЭО и ДОМ.РФ определили перечень материалов из вторсырья для применения в стройке

РЭО и ДОМ.РФ определили перечень материалов из вторсырья для применения в стройке

Российский экологический оператор и ДОМ.РФ составили перечень строительных материалов, которые изготавливаются из вторичного сырья и могут применяться при возведении жилых зданий и благоустройстве придомовых территорий.

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