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Большинство украинцев выступили против второго срока Зеленского

Большинство украинцев выступили против второго срока Зеленского

53% опрошенных граждан Украины выступили против второго президентского срока Владимира Зеленского, заявив, что он должен ограничиться нынешним.

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