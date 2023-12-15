Политолог Перла: новый миропорядок будет строиться без формирования коалиций

Новый миропорядок будет строиться без создания коалиций, поэтому вряд ли стоит ожидать формирования полноценного союза Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Ирана, Китая и других стран глобального Юга и Востока.
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