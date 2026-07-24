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ИА Регнум

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Як-130М сможет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач

Як-130М сможет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач

Модернизированный самолет Як-130М сможет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. Об этом говорится в справках к посещению президентом России Владимиром Путиным Иркутского авиационного завода.

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