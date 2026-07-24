Модернизированный самолет Як-130М сможет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. Об этом говорится в справках к посещению президентом России Владимиром Путиным Иркутского авиационного завода.
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