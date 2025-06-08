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Хабенский оказался в числе должников по коммунальным платежам

Хабенский оказался в числе должников по коммунальным платежам

Ситуацию с актером Константином Хабенским по неоплаченным коммунальным услугам пришлось разрешать через суд.

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