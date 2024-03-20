"Искандер" снова нашёл "ту дверь": Вчера Одесса, сегодня Николаев - потери гигантские

Виктор Полуэктов

Работают наши. Чтобы за кордоном возникло понимание, в какой блудняк западное воинство влезает, завязавшись на англосаксонский проект Украина. Даже воевать толком не дают: русская ракета прилетает нежданно в глубокий тыл и... собранные по мелким разрозненным кусочкам импортные специалисты едут обратно домой малой скоростью. Уволенные вчистую.