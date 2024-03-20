Русские ракеты "Искандер" снова нашли "ту дверь". Вернее, цель. Вчера были зафиксированы точные попадания в Одессе, сегодня - в Николаевской области.
"Искандер" снова нашёл "ту дверь": Вчера Одесса, сегодня Николаев - потери гигантские
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть сидят дома и будет им счастье!
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19 час.
Виктор Полуэктов
Работают наши. Чтобы за кордоном возникло понимание, в какой блудняк западное воинство влезает, завязавшись на англосаксонский проект Украина. Даже воевать толком не дают: русская ракета прилетает нежданно в глубокий тыл и... собранные по мелким разрозненным кусочкам импортные специалисты едут обратно домой малой скоростью. Уволенные вчистую.
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18 час.
аа
алиса алиска
помогай нам Бог!
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13 час.
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