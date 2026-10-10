Пассажирка мотоцикла разбилась насмерть в Москве

Fotostand/Gelhot/IMAGO/TASS На западе Москвы произошла авария с мотоциклом, один человек погиб. Об этом 10 октября сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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