В парламенте Карелии обсудили вопрос выделения земель фермерам

Максимальную площадь земельного участка, выделяемого фермерам в Карелии, предложили откорректировать до 100 гектаров В Карелии предложили ограничить ста гектарами предельный размер земельного участка, предоставляемого крестьянско-фермерским хозяйствам.
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