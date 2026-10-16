Поправка, запрещающая продажу табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года, была принята в комитете по социальным вопросам Национального собрания Франции во время дебатов по проекту закона о финансировании системы социального обеспечения (PLFSS), 15 октября пишет французская газета Sud Ouest.