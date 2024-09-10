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64-летний Шон Пенн закрутил роман с молодой красоткой

64-летний Шон Пенн закрутил роман с молодой красоткой

Пенна подловили целующимся с новой подружкой. Шон Пенн обзавелся новой молодой подружкой LEGION-MEDIAШон Пенн, который в следующем году будет праздновать свой уже 65-й день рождения, упорно игнорирует свой возраст.

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