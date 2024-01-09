Начальника котельной и замглавы Подольска задержали после отключения отопления

РИАМО - 9 янв. В рамках уголовного дела по факту отключения отопления в Климовске г. о. Подольск задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
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