Начальника котельной и замглавы Подольска задержали после отключения отопления

РИАМО - 9 янв. В рамках уголовного дела по факту отключения отопления в Климовске г. о. Подольск задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.