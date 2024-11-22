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Экс-глава МИД Австрии напомнила, что Запад аплодировал ордеру МУС на Путина

Экс-глава МИД Австрии напомнила, что Запад аплодировал ордеру МУС на Путина

Запад аплодировал решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, однако сейчас многие страны Запада возмущены ордером на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

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