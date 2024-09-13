В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

Киеву будет отказано в использовании западного оружия для ударов вглубь России на встрече британского премьера Кира Стармера с лидером США Джо Байденом в Белом доме, которая состоится в пятницу, 13 сентября.
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