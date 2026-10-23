Впервые за все время кризиса в Персидском заливе мировые цены на нефтепродукты, по данным профильных международных агентств, снизились к концу октября на 4,5–7,5%.
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