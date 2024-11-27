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В Перми сбивший насмерть трёх женщин пенсионер вышел из колонии по УДО

В Перми сбивший насмерть трёх женщин пенсионер вышел из колонии по УДО

Он продолжает выплачивать компенсации одной из пострадавших.Из колонии-поселения условно-досрочно освободили пермского пенсионера МВД Сергея Ощепкова, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

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