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Царьград

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ВКС России нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины

ВКС России нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины

В пяти городах Украины зафиксирован прилёт ракет ВКС России.ТГ-канал "Военная хроника" сообщает, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по энергообъектам пяти городов Украины.

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