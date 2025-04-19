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Gушков заявил, что Киев был вынужден признать пасхальное перемирие

Gушков заявил, что Киев был вынужден признать пасхальное перемирие

Член Совфеда Алексей Пушков проинформировал о том, что властям Российской Федерации удалось принудить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на признание введённого в честь наступления Пасхи перемирия.

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