Член Совфеда Алексей Пушков проинформировал о том, что властям Российской Федерации удалось принудить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на признание введённого в честь наступления Пасхи перемирия.
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