Солдаты соорудили плоты из бутылок и сбежали к русским: История четверых ВСУшников

СМИ сообщили о любопытной истории, которая приключилась с бойцами со стороны противника. Они решили сбежать к русским войскам, для чего соорудили плоты из бутылок и переплыли Днепр.
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