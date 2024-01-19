Международная федерация киберспорта приостановила членство России

Международная федерация киберспорта приостановила членство Федерации компьютерного спорта России. Причина – открытие подразделений российской организации в Луганске и Донецке, на что посетовала украинская сторона.
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