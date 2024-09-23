Что произошло в ночь на 23 сентября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, где проверят на вменяемость.
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