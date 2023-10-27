РЭО предложил передать регионам полномочия по обращению с отходами стройки и шин

Российский экологический оператор представил 25 октября в Госдуме законопроект, наделяющий субъекты РФ полномочиями по обращению с отходами III–V классов опасности, не относящихся к твердыми коммунальным отходам (ТКО).
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