ES: Two Key Reaction Zones to Watch E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions For today’s ES update, we’re monitoring two key areas, one to the upside for a potential short and one to the downside for a potential long.
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