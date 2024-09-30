В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.