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В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

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