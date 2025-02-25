«Воздух», «Мастер и Маргарита», Безруков и Борисов: объявлены номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Ника» за 2024 год. В числе фильмов, создатели которых претендуют на наибольшее количество наград, — «Воздух», «Кончится лето», «Снег в моём дворе», «Мастер и Маргарита» и «Смотри на меня!».
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