«Воздух», «Мастер и Маргарита», Безруков и Борисов: объявлены номинанты на премию «Ника»

людмила пригарина

"фильм «Мастер и Маргарита» занял третье место в России по кассовым сборам за 2024 год, заработав в прокате 2,4 млрд рублей." Если это правда, то полная деградация на лицо. Даже слов нет. Не смогла и пяти минут посмотреть это не пойми что. Ужас до какой степени мы дошли. Я не могу в это поверить. Нет! Я в это не верю!