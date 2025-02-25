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«Воздух», «Мастер и Маргарита», Безруков и Борисов: объявлены номинанты на премию «Ника»

«Воздух», «Мастер и Маргарита», Безруков и Борисов: объявлены номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Ника» за 2024 год. В числе фильмов, создатели которых претендуют на наибольшее количество наград, — «Воздух», «Кончится лето», «Снег в моём дворе», «Мастер и Маргарита» и «Смотри на меня!».

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;фильм «Мастер и Маргарита» занял третье место в России по кассовым сборам за 2024 год, заработав в прокате 2,4 млрд рублей.&quot; Если это правда, то полная деградация на лицо. Даже слов нет. Не смогла и пяти минут посмотреть это  не пойми что. Ужас до какой степени мы дошли. Я не могу в это поверить. Нет! Я в это не верю!
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